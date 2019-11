Santiago Talledo contó su calvario durante Patito Feo

El actor realizó un video de 23 minutos descargandose y comentando todos los problemas de salud con los que tuvo que convivir desde 2002, pero que aumentaron cuando comenzó a hacer "Patito Feo" en 2007

Santiago volvió el tiempo atrás para contarle a todos sus seguidores la historia del calvario que vivió en esa época: “Tenía anorexia nerviosa, no podía comer prácticamente o al menos no en lugares que estén fuera de mi casa. No podía tragar, todo me quedaba atorado en la garganta y era puramente emocional”, comenzó a relatar.

Luego, explicó las causas. “Era mucho lo que me pasaba. Yo en aquellos tiempos me callaba muchas cosas que pensaba, tenía que ocultar a mis parejas y no podía decir que yo era gay, porque la sociedad no me lo permitía”.

Su relato lo contó después de recibir muchos mensajes de gente con problemas de salud parecidos a los de él, y les dejó un mensaje claro: “No quiero que se dejen caer y que piensen que no pueden más, porque siempre se puede y muchísimo más de lo que pensamos. Yo también recuerdo haberle dicho a mi mamá que no quería seguir viviendo y en ese momento yo creo que no era ni consciente de lo que decía. Todo eso que sufrimos, lo transformamos en algo mucho más grande”.