Sol Pérez amaneció en bikini y agarrada de la cama

Sol Pérez fue fotografiada en bikini y agarrada de la cama y su novio decidió piropearla en Instagram. Tras el elogio de Guido Mazzoni, la rubia también publicó la imagen para dar los buenos días a sus seguidores. El mes pasado la modelo oficializó su romance con el dueño de una cadena de gimnasios luego de que Ángel de Brito contara que la había visto muy bien acompañada durante las votaciones presidenciales. Sin ánimos de esconderse, Sol y Guido empezaron a subir fotos a sus respectivas redes sociales mostrándose cariñosos y compinches. Hasta se animaron a decirse “te amo”, al poco de tiempo de conocerse. Es más, también ambos salieron a contar públicamente detalles de su relación.

Él, por ejemplo, estuvo en Tarde pero temprano por Net TV y confesó que conoce a la rubia desde hace cuatro años y que si bien en ese momento quedó flechado por su belleza, ella no aceptó tener nada con él hasta este año. “La remé un montón”, dijo entre risas asegurando que le propuso varias salidas románticas a lo largo de todo este tiempo pero sin obtener resultados. “La veía hablando del clima y decía, ‘esta chica va a explotar en algún momento, estaría buenísimo entrenarla’. Le empecé a escribir para entrenar y ella contestaba. Yo pensaba, ‘qué buena onda que me responde'”, relató en relación a sus primeros contactos con Sol.

Noticias Relacionadas La sensual pirueta de Sol Pérez para salir de la pile mojadita

"Me gustaba pero sin conocerla, aunque cuando vi que entraba al Bailando pensé que la había perdido”, remató con tono gracioso. A pesar de llevar muy poco tiempo de relación, él aseguró estar súper enganchado con ella: “No me imaginaba con una persona así, con la exposición que tiene. Pensé, ‘qué divertido salir con Sol Pérez’. No pensé que me iba a pasar lo que me pasó, creo que estoy enamorado mal”. Y a la ex chica del clima también le pasa lo mismo. Por eso sin importarles el qué dirán, se fueron juntos de vacaciones para disfrutar de su incipiente amor. Sol y Guido están ahora en una paradisíaca playa de Brasil llamada Jericoacoara.

Instalados en un lujoso hotel, sólo se mueven de la pileta para ir al mar, y aprovechan los días soleados para broncearse. A su vez, se la pasan publicando fotos en sus cuentas en donde muestran lo bien que la están pasando y lo mucho que se quieren. Pero más allá de las imágenes mimosas, llamó la atención un piropo que él le escribió. “El asalto al tren de Glasgow fue considerado como el robo más importante del siglo XX. El de este siglo lo gano yo. Sol Pérez asesina”, escribió el empresario en una de sus Instagram Stories con una foto de la modelo en arrodillada levantado los brazos en una pose súper sexy. Ella, por su parte, le respondió sólo con un emoji pero le devolvió el gesto publicando también imágenes junto a su novio.