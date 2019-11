"Yo no adoptaría nunca porque si no es mi sangre, no me interesa"

La vida nunca será tranquila para la vedette Mónica Farro que siempre queda en el medio de la tormenta. Rumores de un romance con un productor en un viaje a México, hasta la confirmación de crisis matrimonial con su flamante marido a sólo dos meses de casados.

Hoy el tema que la vuelve a poner en el tapete son sus declaraciones relacionadas con ser nuevamente madre. De visita en el programa “El Run Run del espectáculo” (Canal Crónica) que conducen Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, la vedette comentó que, al cumplir 40 años, se ligó las trompas de Falopio porque quería dejar de tomar anticonceptivos para evitar una futura aneurisma cerebral.

Noticias Relacionadas Monica Farro es grabada cocinando en ropa interior transparente

Consultada sobre la posibilidad de adoptar un hijo con su actual pareja, Mónica Farro dijo: “No, yo no adoptaría nunca, porque si no es mi sangre no me interesaría. Puede sonar feo o no pero es mi decisión” y agregó “Creo que lo que marcó todo es que ya cada uno tiene un hijo y entonces no está esa necesidad de otro hijo más”, finalizó.