El diseñador del vestido de novia de Pampita la mandó al frente

Pampita y su boda con Roberto García Moritán no dejan de ser noticia. Si bien los recién casados se encuentran disfrutando de su luna de miel en París, acá en Argentina las noticias relacionadas con la pareja no dejan de aparecer y sorprender.

Ayer, el diseñador Gabriel Lage, quien fue el encargado de hacer el cuestionado vestido de bodas, reconoció que Pampita ya sabía de la sorpresa de Punta Cana antes de emprender el viaje.

Noticias Relacionadas El pedido de Pampita a su hija Blanquita

Todos recordamos el video del 11 de octubre de la romántica propuesta de matrimonio en la playa y a la luz de la luna, donde Moritán le pide a Carolina Ardohain que sea su mujer y la cara de sorpresa de la modelo al descubrir la sorpresa. Pero todo no fue tan así…

Noticias Relacionadas El maltrato a la prensa en la boda de Pampita y Roberto

El diseñador Lage, entrevistado en “La Jaula de la moda” (Ciudad Magazine), y pretendiendo defenderse de las acusaciones de plagio del diseño del vestido, reconoció que trabajó más de dos meses en esa prenda. Ante esta afirmación, Horacio Cabak le consultó al modisto desde cuándo comenzó a trabajar en la idea inicial del vestido y dijo: “Ella se puso en contacto conmigo media semana antes de que se anuncie la boda. Me mandó un mensaje con una línea de vestido que quería y me preguntó si me animaba a hacer esto”, explicó.

Sin darse cuenta, Lage mandó al frente a Pampita que, supuestamente no sabía de la propuesta de matrimonio y agregó: “En general soy de decir que no a estas cosas, pero me gustó lo que me mandó. Dándole mi forma podía tenerlo como línea. Era un vestido de falda de tul armado, que después la ví con una falda de tul que no es algo que me apasione…”.

Inmediatamente comenzaron a surgir las críticas y especulaciones de la “mentira” de Pampita con respecto a la sorpresa de Roberto García Moritán. Sólo falta esperar que la modelo regrese de su viaje a París y aclare el tema.