Inesperado: Flor de la V y Lizy Tagliani reconciliadas

Es de puro conocimiento que la relación entre Flor de la V y Lizy Tagliani nunca fue la mejor, ya que fueron protagonistas de varias discusiones mediáticas en el último tiempo.



Anoche ambas asistieron a un evento de la revista Gente por los “Personajes del Año", y se mostraron juntas sin problema. También dieron una nota donde explicaron algunas diferencias del pasado.



“Lo que digo es que siento que tuve que hacer humor durante muchísimo tiempo para transar con este medio. Y hoy no siento que tenga que hacer humor para ser aceptada”. “A mí me pasa eso, porque ustedes no tienen que hacer humor para ser aceptados. Son heterosexuales y no andan diciendo nada. Y es lo que yo elijo, soy una chica más que quiere eso, es mi modo de vivir”, expresó Flor.



Por otro lado Lizy acotó: “Vivo haciendo humor, pero mi mamá y mi abuelo eran iguales. No pasa por ser trans”.



Finalmente les preguntaron si en un futuro podrían trabajar juntas en algún proyecto, Lizy expresó: Cada una está haciendo demasiado, no sé si es necesario. Yo tengo mi peluquería y le doy trabajo a un montón de gente”, pero ambas coincidieron y finalizaron: “Sí, nos gustaría trabajar juntas”.