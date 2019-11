Juana Viale está saliendo con un arquitecto

Nunca tranquila la vida de Juanita Viale siempre importó a fanáticos y detractores. Es por eso que, en el último año, se la vinculó sentimentalmente a varios caballeros sin poder confirmar nada: desde el jugador de Boca Daniele de Rossi, el ministro Francisco Cabrera, Fede Bal y hasta Roberto García Moritán.

Con el flamante marido de Pampita Ardohain, al parecer, tuvo un touch and go y cuando le consultaron sobre la boda dijo: “Me pareció brutal que si se aman se casen. No me sorprende nada de nadie si hay amor, cualquier cosa es válida. El tiempo es un cosa del ser humano”, dijo.

Ahora el amor tocó a su puerta y se la vio, muy bien, junto a un joven arquitecto llamado Agustín Goldenhorn de 42 años y que también es músico de la banda Falsos Profetas. Consultada sobre su nueva conquista Juana dijo: “Estoy muy bien, no sé, todo puede ser en este mundo”.

Sin pareja formal desde el 2009 y con tres hijos fruto de sus relaciones con Gonzalo Valenzuela y Juan De Benedictis la actriz disfruta de este romántico momento.