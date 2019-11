La sexy foto de Jimena Barón

Jimena Barón no para de sorprender a sus fans en las redes sociales, ya que sube constantemente fotos y videos de él día a día, plasmando los momentos más íntimos sin importarle la censura.



Esta vez no fue menos y subió una foto que dejó a todos deslumbrados. Al parecer está por lanzar un nuevo tema llamado “Taxi Voy”, y para promocionarlo compartió una sensual imagen.



La Cobra lució un sexy conjunto de medias de red, con un minishort que deja ver su cola, y un corto top amarillo, junto a la misma escribió: “Yo me pido Taxi Voy”.



Como era de esperarse la publicación no tardó en acumular likes y comentarios halagadores hacia la cantante.