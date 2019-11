María Eugenia Vidal sale con el viudo de Débora Pérez Volpin

La noticia sorprendió a todos y aún hay algunos incrédulos que exigen ver para creer, pero el rumor de noviazgo entre la actual gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y Quique Sacco suena fuerte.

Al parecer todo comenzó cuando Vidal y Sacco se conocieron en la mesa de Mirtha Legrand. Ambos fueron invitados y al terminar el programa de Canal 13 se intercambiaron los teléfonos y, a partir de ahí, no se desconectaron más.

El periodista deportivo intentó negar la relación y dijo: “Me taladraron el teléfono. Fui contundente: estoy solo. Aún no es mi tiempo. Hoy tengo otras prioridades”. Pero contrariamente los rumores y comentarios positivos sobre esta pareja, no dejan de crecer en Twitter y algunos afirman que habrá algún guiño oficial que confirme la relación.

Noticias Relacionadas Condenaron al endoscopista y absolvieron al anestesista por la muerte de Débora Pérez Volpin

Nada debería preocupar a esta pareja, porque ambos están solteros y sin compromisos. María Eugenia Vidal está separada desde 2016 de Ramiro Tagliaferro luego de 18 años de matrimonio y con tres hijos en común. Quique Sacco es el viudo de Débera Pérez Volpin quien perdió la vida, el 6 de febrero de 2018, cuando le realizaron una endoscopia.

Qué viva el amor!