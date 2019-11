Nico Occhiato se lesionó y no sabe si seguirá en el Bailando

Nico Occhiato asistió de forma normal el lunes por la noche a la grabación del Súper Bailando 2019. Tenía un dolor en la espalda pero lo ignoró y decidió bailar de todas formas, lo que nunca se imaginó fue que al terminar, el dolor se intensificaría tanto que no se podría ni mover.



En dialogo con Teleshow Occhiato explicó: “El lunes antes de la grabación del duelo me agarró un pinchazo en la espalda, un dolor muy fuerte… pero bailé el duelo igual. Una vez que terminé el dolor fue peor y no me podía mover”.



Luego contó que le hicieron masajes y que este martes al despertar, no se podía mover, por lo que fue urgente al médico y le acomodaron una vértebra que se había desplazado.



Por último agregó: “Me hice una resonancia para descartar que sea algo más grave, lo real es que me duele mucho aún y todavía no pegaron con el diagnostico. El resultado va a estar para el miércoles o jueves, mientras tanto voy a moverme poco, tratando de no forzar el cuerpo”.



Lo cierto es que hasta el momento el futuro de nico en el programa es incierto y todo depende de su recuperación.