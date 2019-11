¿Qué pasa entre Tinelli y su mujer Guillermina?

Siempre vigente y hermosa, Guillermina Valdéz a pesar de tener un perfil relativamente bajo participa de eventos y deja en claro su postura sobre varios temas. En esta ocasión, con motivo de la Gala de la revista Caras, la empresaria hablo con la prensa y aclaró algunas dudas sobre su vida personal.

De su relación con el conductor de Showmatch (Canal 13), Valdez aclaró que no están en crisis y dijo: “Es mentira. Es como escuchar decir: te teñiste el pelo de blanco? Y decía no, no lo tengo blanco, pero bueno… son cosas del medio que no sé bien de dónde salen. Cuando hay crisis o algo, decís bueno me hago cargo pero cuando no hay nada de nada es raro…”.

Consultada sobre la posibilidad de volver a ser madre, la mujer de Marcelo Tinelli contestó con un rotundo “No”, aunque después agregó “Por ahora no”…

Se agrandará más la familia?