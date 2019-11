Martín Bossi ¿enamorado de una periodista de Mendoza?

Hace tiempo el multifacético actor manifiesta, en distintas entrevistas periodísticas, su deseo de enamorarse y estar bien con alguien. Hace tiempo se lo vinculó sentimentalmente con Graciela Borges pero él se encargó de desmentir la relación amorosa.

Ahora el portal Primicias Ya, publicó fotos en donde se lo ve a Bossi junto a María Amalia Díaz Guiñazú. La mujer es una locutora oriunda de Mendoza quien vive en Buenos Aires y trabaja en la TV Pública. Según allegados y testigos confirmaron que se los vio muy animados charlando durante una reunión en donde se tomaron las fotos.

La foto de Martín y Amalia

Consultado sobre su nueva conquista, Martín Bossi no quiso confirmar ni hablar del tema y dijo: “yo laburo de lo mío y es una decisión no contar mi vida privada para poner un límite. No es mejor ni peor. Aprendí con la vida que las convenciones no son buenas“, concluyó.

¿Llegó el amor a la vida de Bossi?