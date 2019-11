Sabrina Garciarena reveló el sexo de su tercer hijo

La joven actriz, que ya es madre de dos varones junto al periodista deportivo, compartió con sus seguidores el sexo del bebé que están esperando. Al cumplir una década juntos la pareja se muestra feliz y afianzada y dispuesta a continuar agrandando la familia.

Esta semana Garciarena compartió en su cuenta de Instagram una foto de su panza y escribió: “¡Bebé en camino! Con mucha felicidad quiero contarles que estoy esperando una niña. Tener dos varones es una experiencia maravillosa, me llenan de amor todos mis días y ahora felices de completar la familia… Con 4 meses de embarazo me siento genial, ya pasó la parte más difícil que es la que te sentís mal y cuesta levantarse de la cama, ahora estoy con la energía de siempre. Les quiero contar que con 10 semanas de gestación, me realicé por primera vez el estudio de ADN FETAL en sangre”, contó.

Con León de 5 años y Beltrán de 2, la familia se prepara para una nueva experiencia contando paso a paso los cambios y estudios durante el embarazo y por la llegada de otra mujer a la casa: “Es una extracción rápida de sangre, no invasiva que te permite saber la información genética de tu bebé y a los 7/10 días tenés los resultados. Todos en la familia están felices abuelos, tíos, sobrinos, amigos gracias a todos por acompañarnos siempre. Te amo @germanpaoloski. Quería compartirles esta noticia. ¿Y se les ocurre nombres de niña? ¿Sugerencias?”, completó Garciarena.

Felicidades!