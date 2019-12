Jorge Rial y Eduardo Feinmann durísimos contra Gaston Pauls

El ex de Agustina Cherry no la viene pasando bien últimamente después de que varias personas pusieran en duda si era delito o no que saliera con una joven a la que le lleva muchos años de edad. También Pauls salió a contar en programas periodísticos lo mal que la pasó con las drogas y cómo pude salir de esa pesadilla.

Ahora las críticas vienen del lado de dos periodistas de renombres: Jorge Rial y Eduardo Feinmann salieron a cruzarlo cuando el actor publicó en sus redes su apoyo a una teoría conocida como “terraplanismo” que pone en duda que la tierra sea redonda.

En un video publicado por el actor sostuvo: "No sabemos cuál es la verdad, yo no lo vi. No salí de la tierra para ver si es redonda, no me encontré con una pared de hielo... todavía. Esto me alimentó la duda. Lo veo a Obama gritando desaforado que la tierra no es plana y pienso: "¿Por qué te pones tan nervioso?". Si te pones tan nervioso es porque algo ahí hay"-

Eduardo Feinmann indignado le contestó a través de las redes sociales: “¡Las drogas hacen muy mal! Destruyen las neuronas y te hacen pensar que la tierra es plana". Jorge Rial, por su parte dijo: "Hoy me sentía más tonto que de costumbre, pero vi esto y se me pasó".

¡Implacables!