La polémica estará garantizada este sábado en el programa de Andy Kusnetzoff

Todos los sábados en la noche, el periodista y conductor Andy Kusnetzoff, nos tiene acostumbrados a sorprendernos con las declaraciones de grupos heterogéneos de invitados que dan mucho de qué hablar inclusive en los días posteriores.

Y este sábado no será la excepción porque los famosos invitados son: Ana Rosenfeld quien se defenderá, muy a su estilo, de las acusaciones del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; Puli de María, DJ y amiga íntima de Pampita que seguramente tendrá intimidades que aún no salieron a la luz del casamiento de Pampita y Roberto García Moritán; Luciana Salazar quien no deja de sorprender a todos con sus declaraciones políticas y económicas; José María Muscari, director de la polémica y jugada obra “Sex”; Gladys Florimonte y sus proyectos para el verano 2019/2020 y Rodrigo de la Serna nuevo integrante de La Casa de Papel.

El comentado juego “El Punto de Encuentro” seguramente permitirá a los invitados contar intimidades y experiencias que el conductor no dejará pasar. El programa, que compite una hora con Mirtha Legrand, transita su tercera temporada de éxito y promete volver a la pantalla de Telefé el año próximo.