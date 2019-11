Demi Lovato dice que "aprendió mucho" en el año después de su sobredosis

Durante su primera entrevista en más de un año, la cantante de 27 años habló sobre su "año introspectivo" con la editora en jefe de Teen Vogue, Lindsay Peoples Wagner, en una conversación sobre la fuerza y ​​el amor propio.

"He aprendido mucho, he pasado por mucho", dijo Lovato a Wagner. "Escuchamos el término 'positividad corporal' todo el tiempo. Para ser honesta, no siempre me siento positiva acerca de mi cuerpo. A veces no me gusta lo que veo. No me siento allí y me detengo en eso. Tampoco me miento a mí misma ".

La cantante de "Confident" notó cuánto ha cambiado su perspectiva en el último año y que está lista para convertirse en la versión más auténtica de sí misma, en lugar de cambiarse para ajustarse a una determinada imagen. Solo unos meses después de celebrar seis años de sobriedad en marzo de 2018, Lovato fue hospitalizada por una sobredosis accidental en su casa de Hollywood. Permaneció en el hospital durante dos semanas antes de registrarse en un programa de tratamiento "agresivo" en un centro fuera de California.

Lovato enfrentó desafíos de salud mental, abuso de sustancias y trastornos alimentarios desde una edad temprana, pero ahora está tratando de recuperar su vida de la manera más saludable posible. Mientras hablaba en el escenario el sábado, la ex estrella infantil reflexionó sobre las presiones de crecer en el centro de atención y ser vista como un modelo a seguir para las mujeres jóvenes.