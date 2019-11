Julieta Ortega se mostró con el ex de Florencia Kirchner

En una historia de Instragram y con un fragmento de la canción “A primera vista” en la voz de Pedro Aznar, se mostraron juntos por primera vez Julieta y Camilo. "Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré".

Al parecer, Ortega de 47 años y Vaca Narvaja de 33 están conociéndose y pasándola bien sin importar los rumores y la diferencia de edad.

La última pareja de la hija mayor de Palito Ortega, fue el empresario Esteban Eskenazi con quien estuvo en los últimos dos años. Camilo Vaca Narvaja es el ex de Florencia Kirchner con quien salió entre 2013 y 2015 y con quien tiene a Helena de 4 años de edad.