La reina Isabel hace su propio maquillaje, excepto por un solo día al año

La reina Isabel puede ser una leyenda real, pero hay algunas cositas sorprendentes que se han revelado en las últimas semanas gracias al libro de Angela Kelly, The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe, el más reciente. Uno de ellos es que la reina británica se maquilla ella sola.



La reina se maquilla todos los días, excepto en un evento especial: El discurso anual de Navidad. "Puede que se sorprenda al saber que esta es la única ocasión durante todo el año en que Su Majestad no se maquilla por sí misma", escribió Kelly.

Ella aclara que para este evento anual, la Reina Isabel contrata a la maquilladora Marilyn Widdess para crear su look antes de la filmación.

Aunque el libro aún no se ha publicado, pequeños extractos se han compartido con publicaciones poco a poco, provocando a los fanáticos con pequeñas anécdotas interesantes.

La semana pasada, Hello Magazine reveló un pasaje que confirmó que la reina ama un buen negocio. Tanto es así, que su modista de 51 años casi perdió un vuelo a casa gracias a una buena oferta de telas en Singapur.