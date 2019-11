Le prohiben la entrada a Fortnite a un jugador "legendario" por hacer trampa

El jugador en el centro de la controversia es FaZe Jarvis, hermano menor de la estrella de juegos FaZe Kay, quien ha acumulado un seguimiento masivo, incluidos 2 millones de suscriptores en YouTube.

Pero, el adolescente británico se metió en agua caliente usando Aimbots durante un juego recreativo que transmitió en su canal de YouTube.

Para su información, Aimbots es un hack ilegal que esencialmente enfoca automáticamente sus armas en los oponentes, lo que hace que sea mucho más fácil golpear a su objetivo y obtener asesinatos. Es la versión de los esteroides en los juegos. Jarvis admitió haber usado los bots en un video emotivo, en el que reprime las lágrimas para revelar el castigo que recibió de Epic Games, la compañía detrás de "Fortnite".

"Me han prohibido permanentemente 'Fortnite' de por vida", dijo Jarvis ... "Este fue un gran error, estaba completamente equivocado". Jarvis dice que no sabía que las consecuencias de sus acciones se enfrentarían con un castigo tan severo, ya que no hizo trampa durante el juego competitivo, y si lo hubiera sabido, no lo habría hecho.

Jarvis dice que está completamente emocionado, ya que no solo tiene prohibido jugar, sino que tiene bloqueado la asistencia a eventos de "Fortnite" o la creación de cualquier tipo de contenido en el juego.

Bueno, sus fanáticos, e incluso sus competidores, están enojados, alegando que el castigo no se ajusta al crimen. Muchas personas expresan su enojo en las redes sociales y exigen que Epic Games reduzca el castigo.

Un punto por el que la gente está molesta, es un dúo que había sido atrapado haciendo trampa a principios de este año, y que solo fue suspendido por 14 días (y se le permitió competir en el torneo de $ 30 millones de la Copa Mundial). Pero no les prohibieron la entrada al juego de por vida.

La compañía detrás de "Fortnite" ha declarado, y está claro que no se le aflojará el castigo a Jarvis.

"Tenemos una política de tolerancia cero para el uso de software de trucos", dijo un portavoz de Epic Games.

"Cuando las personas usan aimbots u otras tecnologías de trampa para obtener una ventaja injusta, arruinan los juegos para las personas que juegan de manera justa".