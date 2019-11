Liam Payne: "Zayn no le dijo ni siquiera 'Adiós' a One Direction"

Zayn Malik de 26 años, renunció a la banda de chicos en marzo de 2015 en medio de su gira On the Road Again, y dijo en un comunicado en ese momento que quería "ser un chico normal de 22 años que pueda relajarse y tener algo de tiempo privado fuera del centro de atención ”.

Noticias Relacionadas Axl Rose sufre una caída en un concierto en Las Vegas

"Creo que con la salida particular de Zayn y la forma en que decidió irse, realmente no hemos tenido noticias suyas desde que se fue", afirmó el cantante de "Stack It Up", de 26 años, en un artículo de portada de British GQ Hype publicado el lunes 4 de noviembre. "Ni siquiera me dijo adiós, si soy sincero. Desde nuestro lado ciertamente fue un escenario realmente sórdido. Un poco extraño. Es difícil."

Liam Payne, Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson completaron la gira como cuarteto y lanzaron su último álbum, Made in the AM, más tarde ese año. Us Weekly dio la noticia en 2016 de que el grupo se separó definitivamente para seguir carreras en solitario.

Noticias Relacionadas García, Aznar y Lebón juntos otra vez

Payne le dijo a British GQ que "definitivamente" hay rencores entre los cinco miembros originales hasta el día de hoy.

"Tuvimos nuestras diferencias a lo largo de toda la experiencia con algunas cosas", dijo. "Todavía pienso en algunas cosas que se dijeron y se hicieron que ahora haría de manera diferente, pero eso es parte de crecer. Estar en One Direction era una mentalidad de patio de escuela de alguna manera, la One Direction University, la llamo. Todos tienen cosas que han dicho en las fiestas que desearían no haber dicho, pero, para nosotros, la diferencia era que todo estaba sucediendo frente al mundo. Ahora somos mayores, para mí ciertamente hay cosas por las que no estoy tan preocupado ”.

Desde que dejó 1D, Malik ha sido abierto sobre su batalla contra la ansiedad y cómo le ha llevado a cancelar varias presentaciones en vivo a lo largo de los años.

"Le encanta la música y tiene un talento increíble. Realmente fue el mejor cantante de One Direction, mano a mano, de todos nosotros. ¿Pero para que él llegue a un punto en el que, ya sabes, no puede pisar un escenario? Es mucho ", dijo Payne a la revista. "Quiero decir, está muy bien. Sus números de transmisión son ridículos, pero creo que se pierde un poco el rendimiento escénico, ya sabes. Parece que no puede pasar esa parte. Todos la tenemos ".