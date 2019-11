Derek Shepard " volvió"a Grey's Anatomy por su especial de Halloween

ALERTA SPOILER



En la serie “Grey’s Anatomy” no podían dejar de lado este gran especial para Halloween, y decidieron ir por lo grande, trayendo de regreso a Derek Shepard, el brillante neurocirujano que fallece a causa de un accidente automovilístico.



Ya es costumbre que la serie aproveche de cada festividad para poner los sentimientos de sus espectadores a flor de piel, es así como este 31 de Octubre no lo pasaron por alto, y dejaron a todos sus fans anonadados con este nuevo capítulo, lleno de emociones y drama.





Se preguntarán ¿cómo es posible?.

En una escena el Dr. Andrew Deluca, actual novio de Meredith, se ofrece en ayudar a Zola, la hija adoptiva de Derek y Meredith, a ponerse su disfraz de mariposa para Halloween, la niña le responde: “Tú no eres mi papá”.



De Luca ante la respuesta de la pequeña le dice: “Nunca vas a olvidar a tu papá. Nadie olvidará a tu padre. Era una leyenda”.



A partir de ahí Zola le pregunta si lo alcanzó a conocer y él le contesta que no llegó a conocerlo, y luego le relata la historia sobre un paciente suyo llamado Isaac. Lo curioso es, que ese mismo hombre había sido paciente de Derek años atrás, por lo cual empiezan una serie de flashback (escenas retrospectivas), mostrando a Shepard en sus momentos con vida, cumpliendo su labor.



Este nuevo capítulo trae de todo un poco y dejó a los fans con un montón de sentimientos encontrados, claramente uno de ellos fue la gran sensación de nostalgia tras la aparición del querido Dr Shepard.