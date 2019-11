Eugenia Tobal subió impactantes fotos de su embarazo y su lucha contra la trombofilia

Eugenia Tobal junto a su pareja Francisco García Ibar, esperan con ansias a su primer hija, Ema .

La actriz se encuentra en su último periodo del embarazo y decidió realizar una tierna sesión de fotos mostrando su panza gigante.



Tobal compartió en Instagram una sesión de fotos en la cual se la puede ver en medio de un campo, pleno atardecer, junto a los últimos rayos de sol acompañada de su esposo, y unos perritos.

Junto a la publicación agregó una pequeña reflexión: “Aprendí que: no existen los errores, existen las lecciones. Que no existen los problemas, sino las bendiciones. Que no existen los finales, existen las transformaciones. Aprendí que todo es energía y tú eliges dónde la pones”.



“En un atardecer donde el sol hacia su magia y nosotros solo disfrutamos de ese show. Los momentos mágicos hay que disfrutarlos, así... Simple y genuino, sin más”.



Hubo un detalle que alarmó y llamo la atención de todos sus seguidores, en una de las fotos se ve su enorme panza de embarazo, llena de moretones, por lo que la actriz aclaró: “Les cuento que los moretones que ven en mi panza, son por los pinchazos de heparina que me doy cada mañana a las 10 am para que mi beba esté bien”.



Eugenia a mediados del año reveló que sufre de Trombofilia por lo cual diariamente se realiza análisis, toma su medicación y se inyecta todos los días, es así como esta todo en orden.





