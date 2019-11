Marley reveló que hace con el dinero que gana por Mirko

Marley festejó el cumpleaños número 2 de Mirko, donde le brindó una entrevista a revista Caras y explicó que el dinero que gana su hijo por las publicidades, fotos, etc, está guardado en una cuenta bancaria.



"La idea es que tenga una infancia lo más normal posible, eso hablé también en la escuela: para que todos lo traten como uno más. Mirko es un niño feliz, que siempre está con una sonrisa contagiosa, tiene buen humor. Todo le causa gracia. No llora casi nunca, excepto cuando está enfermo", señaló.



"Es un montón de dinero que lo deposito en una cuenta a su nombre para que el día de mañana cuando tenga 18 años, cuente con más recursos para seguir la carrera que quiera. Tampoco acepto todas las publicidades y trabajos que me proponen con él, sólo aquellos que a mí me parecen que tienen un mensaje detrás y donde él se divierta", reveló. Así, Marley aclaró muchas dudas y respondió a quienes lo critican por "explotar" a Mirko.