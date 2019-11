Pampita fue contra la prensa en una salida junto a su novio

El fin de semana pasado la modelo fue invitada al concierto de Tini y pensó que iba a ser buena idea salir y disfrutar el show con su pareja, no imaginó un pequeño detalle, tenían que pasar a través de un montón de periodistas que se encontraban sin valla alguna.



Pampita llegó al lugar junto a su prometido Roberto García Moritán y fueron abordados por un montón de periodistas, los cuales los terminaron separando uno del otro y bombardeándolos de preguntas, la jurado del bailando se quedó unos minutos respondiendo algunas pero su prometido se mostró muy incomodo antes la situación.



“¿Qué estuviste haciendo mientras Pampita estaba en la despedida?”, “¿Van a invitar a sus ex al casamiento?”, “¿Cómo te preparás?”, fueron algunas de las preguntas que le hicieron a Roberto, que al parecer se acercó a un conocido y le dijo por lo bajo “Sacame de acá”.

Sólo se limito a responder a algunas preguntas, dijo que su ex esposa, Milagros Brito, si está invitada al casamiento. Cuando le preguntaron si está enamorado de Pampita, se limitó a decir “muy”, y acerca de la posibilidad de tener hijos con la modelo, confesó: “Me encantaría”.



Pampita comentó: "Es la primera vez que viene Roberto, pensé que era distinto. Pero bueno, es así. Así que, que salga como salga", respecto a la organización. "No me enoja, me preocupa porque no quiero que esté incomodo, con una cámara acá pegada hasta que empiece el show", agregó.



Después del testimonio de la modelo le preguntaron a García: "¿Qué te parece todo esto, lo que se genera? No estabas acostumbrado”, a lo que Roberto pidió que sólo sea una pregunta y contestó: "Me incomoda un poco. Carolina genera mucho esto, mucho. ¡Todo esto! No me esperaba tanto. Gracias".