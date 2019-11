Paulo Londra presentó a su novia en redes

Paulo Londra se encuentra en su mejor momento tanto en lo artístico como en lo sentimental. El cantante cuenta con millones de seguidores en su cuenta de Instagram y ha realizado participaciones con grandes artistas internacionales.



Londra el dia de hoy,dejó a sus seguidores impactados ya que presento a su novia Rocío Moreno de forma oficial en las redes, que al parecer bastante en secreto mantenían su relación. “We are still kids, but we're so in love (Somos chicos todavía, pero estamos tan enamorados) escribió junto a su publicación.



Rocío en su perfil tiene varias fotos con el cantante desde hace unos años, lo que parece indicar que tuvieron una relación un tanto inestable en el pasado y ahora volvieron mas fuertes que nunca.El cantante cordobés prendió las redes presentando de forma oficial a su novia.



Paulo Londra y su novia, Rocío Moreno

