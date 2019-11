De nunca acabar

Después de un tiempo en que las disputas entre estas dos mujeres se habían calmado, un nuevo capítulo comienza de la mano de la hermana del futbolista Mauro Icardi. Si bien son cuñadas, no se relacionan de ninguna manera y menos ahora que volvió a explotar otra bomba.

Hace unos pocos días, los haters de Ivana Icardi comenzaron a acusarla en las redes de hablar mal de su propia familia. Sin darles mucho tiempo, la ex Gran Hermano dijo: “Para los que dicen que hablé mal de mi familia creo que mi cuñada no es mi familia… además de todo lo que dije el tiempo me dio la razón…”

La ex de Luifa Galesio (su compañero y pareja en Gran Hermano) acusa a Wanda Nara de ser la responsable del alejamiento del futbolista del Paris Saint Germain, de su familia y sus amigos.

Por su parte Mauro, en defensa de Nara, salió a responderle a su hermana en defensa de su mujer y sus hijos. Le dijo: “Mejor preocúpate por ocupar tu tiempo de pavadas y trabaja”.

Esto recién empieza…