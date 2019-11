Fede Bal no convenció con el homenaje a Elvis

La pareja formada por Federico Bal y Lourdes Sánchez (ahora reemplazada por Sole Bayona por problemas de salud) no tuvo su mejor gala después de que su coreografía fuera criticada por los integrantes del jurado y de VAR.

En el ritmo Homenaje, el equipo decidió recordar a Elvis Presley bailando sus temas más populares, haciendo piruetas y pasos de rock & roll pero nada de eso convenció y en la devolución todos terminaron discutiendo.

El hijo de Carmen Barbieri se cruzó con Aníbal Pachano, con Ángel de Brito y con Pampita sosteniendo que “al jurado no le está gustando nada” desde que comenzó la ronda homenajes y agregó: “A ustedes no les gusta nada. Fueron muy pocas las devoluciones en las que les gustó nuestro trabajo. Desde que empezó este programa me dijeron que estoy pesado, poco ágil y gordo. ¿Qué hice? No paré de bailar”.



Sólo 9 puntos consiguieron Bal y Bayona que este jueves y viernes deberán defender si no quiere quedarse fuera del programa.