Vicky Xipolitakis se hartó de su ex

Como es sabido, el matrimonio de la griega con Javier Naselli no terminó de la mejor manera. Con denuncias de violencia de género y maltratos, esta unión terminó de la manera menos pensada: abogados como interlocutores y un bebé de 10 meses de por el que se reclama una cuota alimentaria que hasta ahora nunca llegó.

En diálogo con Luis Ventura en el programa “Secretos Verdaderos” (Ámérica) la mediática dijo sentirse muy sola y quebrada, pero a la vez fuerte para afrontar y llevar adelante todas las responsabilidades que ahora ella debe atender. Con respecto a su familia dijo: “… es incondicional y además mis amigos son ángeles. A mí me da vergüenza y no me gusta dar lástima en televisión, pero soy humana igual que todos y por eso lloro. Tengo corazón y soy mamá”.

Durante la entrevista comentó que decidió cambiar de abogado (por Fernando Burlando) porque no veía resultados y contrató a letrados para litigar en Estados Unidos contra el padre de su hijo. “Ya no me va el boludeo” dijo Xipolitakis a Ventura y espera que su suerte y la de su hijo comiencen a cambiar de ahora en adelante.