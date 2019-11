Alec Baldwin y su esposa aseguran que no quieren tener más hijos

¡Familia de siete, y eso es todo! La esposa de Alec Baldwin, Hilaria Baldwin, está embarazada del quinto hijo de la pareja, y no planean agregar más bebés a su prole.

"¿Como te atreves a decir eso? Esto es todo ”, la estrella de Saturday Night Live, de 61 años, dijo en la proyección especial de Nueva York de CROWN VIC organizada por Screen Media el miércoles 6 de noviembre.

El actor y la gurú del fitness, de 35 años, se casaron en junio de 2012 y comparten Carmen, 6, Rafael, 4, Leonardo, 3 y Romeo, 17 meses. Alec y su ex esposa, Kim Basinger, dieron la bienvenida a su hija de 24 años, Irlanda, en 1995.

El cohost del podcast "Mom Brains" anunció en septiembre que esperaban al bebé número 5, cinco meses después de sufrir un aborto espontáneo. "Todavía es muy temprano, pero hemos aprendido que hay una pequeña persona dentro de mí", escribió Hilaria en Instagram. “El sonido de este corazón fuerte me hace muy feliz, especialmente por la pérdida que experimentamos en la primavera. Queremos compartir esta noticia ya que estamos entusiasmados y no queremos ocultar el embarazo. Estos primeros meses son difíciles de cansancio y náuseas y no quiero tener que fingir que me siento bien ".

Al mes siguiente, la pareja les contó a sus hijos el sexo de su futuro hermano. "Nuestra pequeña revelación", el autor de Living Clearly Method subtituló el metraje de Carmen, Rafael, Leonardo y Romeo encontrando cuatro cochecitos con muñequitas con mono rosa. "Estamos muy emocionados".