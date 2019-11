Como reaccionó Calu Rivero ante el pedido de captura de Juan Darthés

Calu Rivero fue una de las primeras personas en denunciar a Juan Darthes por acoso sexual, sin embargo no tuvo el apoyo necesario de la gente, ya que muchos no le creyeron.



No fue hasta años después, que se desataron más denuncias como la de Anita Co, y la de Thelma Fardin, la cual fue la gota que rebalsó el vaso. El caso se difundió por todos los medios, Darthes fue escrachado de todas las formas posibles y denunciado de forma penal. El mismo como medio de escape se fue a vivir a Brasil para esconderse, hasta “que las cosas se calmaran”.



Para mala suerte del actor, las cosas claramente no se calmaron y el juez del Décimo Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua, Celso Urbina, pidió la captura internacional y detención del mismo. Calu expresó como se sintió al respecto.



"Estaba volviendo de Grecia, donde fui para hacer un seminario de actuación. Había estado incomunicada y llamé a mi hermana. Ella me lo contó y yo no pude parar de llorar. Lloré como una nena", expresó Rivero.



Y prosiguió:"Para mí, fue una manera de ver claramente nuestra fortaleza materializada. Ahora sí: ¡lo pide la justicia! Esto implica un antes y un después en la historia de la industria del entretenimiento de nuestro país".



La actriz en este momento se encuentra en Nueva York, sin planes de regresar, pero sigue a la causa de cerca, ”hoy me siento mas digna que nunca”.