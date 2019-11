Eva de Dominici festeja el primer mes de su hijo y sube un tierno posteo

El pasado 7 de Octubre Eva de Dominici se convirtió en mamá, de su primer hijo Cairo, fruto de la relación con su pareja Eduardo Cruz.



Luego de enamorarse de Eduardo la vida de la actriz dio un cambio rotundo, no esperaban un hijo tan pronto, pero sostiene que es lo mejor que le pasó. Enamorados del pequeño la pareja suele subir fotos a sus redes de esta nueva etapa de maternidad y la comparten con todos sus seguidores.



Es por eso que Eva el día de hoy ,7 de Noviembre, subió una foto especial para celebrar el cumplemes de su bebé y escribió junto a la misma: Feliz cumplemes cachorrito hermoso, qué maravilla de la vida ser tu mamá".



Después la actriz cito un tema Ojos color sol de Calle 13. "Cuando amanece tu lindura/Cualquier constelación se pone insegura/Tu belleza huele a mañana/ Y me da de comer/Durante toda la semana",donde se la ve mordiéndole con ternura el piecito.



Los fans no tardaron en reaccionar derretidos de amor y ternura.