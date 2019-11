Extraños mensajes de Silvia Süller en las redes sociales

Al parecer la ex de Silvio Soldán no está pasando su mejor momento anímico y eso se refleja en sus posteos de las redes sociales. Una catarata de mensajes dramáticos reflejó cómo se siente Süller por estos días.

"Y el muñeco de nieve se acercó a la hoguera buscando calor, sin saber que a veces lo que más creemos necesitar es lo que más daño nos hace", fue el primer mensaje que preocupó a sus fans. Y siguió: "Nunca dejes caer una lágrima por aquellas personas que no conocen el valor de tu sonrisa".

La pérdida de sus padres en poco tiempo, las peleas con sus hermanos y sus hijos y su situación económica son los factores que hacen que la mediática no se sienta del todo bien. Hace unos meses Süller participó del programa ¿Quién quiere ser millonario? (Telefé) y ganó una sumo de dinero que la ayudó a repuntar económicamente.

"No reniego de mi naturaleza, no reniego de mis elecciones, de todos modos he sido una afortunada. Muchas veces, en el dolor se encuentran los placeres más profundos, las verdades más complejas, la felicidad más certera. Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por el mundo, que sólo me deja tranquila el saber que he sido auténtica, que he logrado ser lo más parecido a mí misma que he podido", con Frida Khalo finalizó Süller sus tristes posteos.