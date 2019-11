Kim Kardashian dice que este cambio en instagram podría mejorar la salud mental

La estrella de reality Keeping Up With the Kardashians, de 39 años, habló en la Conferencia DealBrook del New York Times en el Appel Room de Lincoln Center en el Time Warner Center el miércoles (6 de noviembre) en la ciudad de Nueva York.

Durante la conferencia, habló sobre la función propuesta para ocultar me gusta y ver los recuentos de publicaciones. Si bien los seguidores no podrán acceder a los números, aún podrá ver el compromiso.

"En cuanto a la salud mental ... creo que quitarle los gustos y quitarle ese aspecto a [Instagram] sería realmente beneficioso para las personas", dijo.

"Sé que el equipo de Instagram ha estado teniendo muchas conversaciones con la gente para que todos tomen eso y se lo están tomando muy en serio, y eso me hace feliz".

“Me encuentro extremadamente mentalmente fuerte y tengo personas que están obsesionadas con los comentarios, y eso me parece realmente poco saludable. Me cuesta tener que salir de lo que siento y pensar: '¿Qué pasaría si uno de mis hijos fuera como uno de mis amigos que no fuera tan mentalmente fuerte y realmente se viera afectado por los comentarios?' Eso realmente me afectaría ", Continuó diciendo.

“Es complicado y cuando crío a mis hijos, pienso en el tiempo frente a la pantalla, el tiempo del teléfono, qué publicar, qué no publicar. Incluso publicando cosas en tiempo real, aprendí de una mala experiencia que tuve cuando me robaron que la gente conocía cada uno de mis movimientos, lo que tenía, dónde estaba, lo que estaba haciendo, y eso, para mí, realmente cambió las cosas. que publico Todavía quiero que las personas sientan que están en ese viaje conmigo, pero podría grabar algo y luego publicarlo cuando deje la ubicación por privacidad ", agregó sobre su propio uso de Instagram.