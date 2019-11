Kim Kardashian usa un atuendo de cuero en los premios WSJ 2019

Kim Kardashian asistió a los WSJ Innovators Awards 2019 en Nueva York el miércoles 6 de noviembre, vestida con un conjunto sorprendente que no vimos venir: chaparreras de cuero azul combinadas con un mono de mezclilla.

El fundador de Skims asistió al evento especial, celebrado en el Museo de Arte Moderno, para presentar al amigo, diseñador de moda italiano y director creativo de Burberry, Riccardo Tisci, con el Fashion Innovator Award.

Noticias Relacionadas Kim Kardashian aumentó mas de ocho kg desde el año pasado

Tal evento requirió un atuendo memorable de la gurú de la belleza. Como era de esperar, su atuendo fue diseñado por el propio Tisci. El fundador de KKW Beauty posó frente al escalón y repitió el uso de lo que parecían ser botas súper altas, pero en realidad eran chaquetas con un mono de mezclilla oscuro. Sus jeans se conectaban a una blusa a juego con hombros descubiertos y elegantes mangas abullonadas.



US MAGAZINE



Uno de los conjuntos más recientes que dejó al mundo alborotado fue el vestido de corsé Mugler que lució la estrella de Keeping Up With the Kardashians en la Met Gala 2019.