Marcela Tauro recordó lo que vivió con su hijo Juan Cruz

Hace 9 años, la periodista y su hijo estuvieron al borde de la muerte. Durante el séptimo mes de gestación, Tauro fue diagnosticada con el Síndrome de Hellp. Se trata de una hemólisis, aumento de enzimas hepáticas y trombocitopea, es una de las complicaciones maternas y fetales más graves durante el embarazo.

“Yo desconocía del tema. Me estudiaron y me dijeron que lo tenían que sacar. Fue fuerte, la pasé feo, ahora me puedo reír porque gracias a Dios salió todo bien… mi bebé estuvo 45 días en neonatología, fue durísimo pero gracias a Dios, salió todo bien", recordó la panelista de Instrusos (América).

juan Cruz nació pesando 1.850 kg a los 7 meses de gestación. Hoy tiene 13 años y está fuertey sano, fue gracias a un equipo de especialistas y médicos del Sanatorio Otamendi que mi hijo y yo pudimos salir adelante” recordó en sus redes sociales al conmemorarse la semana del prematuro.

Del 11 al 17 de noviembre se intenta visibilizar el tema del nacimiento prematuro y su impacto sobre la salud pública y la sociedad. Marcela Tauro es una de las famosas que, por su experiencia de vida, tomó como propia la campaña.