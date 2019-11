El drástico cambio del mago sin dientes

Pablo Cabaleiro, es conocido por su personaje el “Mago sin dientes”, ya que hace diez años Ricky Maravilla le pegó una piña, y perdió toda su dentadura, lo que provocó el nacimiento de su personaje. Esta vez tomó una decisión que cambiara su vida por completo, y comenzó con un tratamiento odontológico.



Hasta el momento no se la había corregido por una cuestión de marketing, pero las molestias se empezaron a hacer cada vez mas grandes, "había dolores de muela, de diente... Me molestaba mucho porque no lo tenía y estaba como partido desde aquel momento. Y esa sensación era cada vez más intensa, hasta se había armado una carie", aseguró a Clarín.



Su objetivo es tener la dentadura completa, “Serán unos cinco meses hasta tener la boca completa. Estoy yendo a razón de una vez por semana a la clínica. Mi odontólogo irá haciendo diente por diente”, afirmó.



Y aclaró que los shows se van a seguir haciendo: “Me pintaré un diente pintado de negro, para que parezca que no lo tengo”.