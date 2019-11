Marcelo Tinelli dijo que pronto será abuelo

Marcelo Tinelli habló ayer con varios programas periodísticos sobre el gran cierre del programa de este año y lo que se viene para el próximo. También se refirió a la política, los problemas del país y de la vida familiar.

Pero la declaración que más sorprendió a todos fue: : "Alguien que ve un poco más allá de lo que uno puede ver me ha dicho que pronto voy a ser abuelo, que no falta mucho para que lo sea, y sería muy emocionante para mí". Inmediatamente Tinelli se refirió a la relación de su hija Micaela con el jugador de Boca Lisando López: "Ya ha venido varias veces a casa, lo quiero mucho a Licha. Un pibe divino, un flaco macanudo y tiene la mejor de parte mía y puedo hablar perfectamente con él más allá de las bromas que podemos hacer", dijo el conductor. Noticias Relacionadas Marcelo Tinelli aseguró en una entrevista que pronto será abuelo

Marcelo Tinelli tiene 5 hijos, Micaela de novia con López; Candelaria (29) está soltera; Juanita de 17 años en una relación muy nueva; Francisco también de novio y Lorenzo que recién tiene 5 años. “Yo quiero ser abuelo, estaría feliz, orgulloso y me muero de amor por ser abuelo. Ahora, vos me lo decías antes de tenerlo a Lorenzo, y yo te decía ‘no’. Lorenzo me puso en lugar donde hoy digo que sí, antes sentía que me daba el nono”, finalizó.