El ex de Pampita reapareció y habló sobre el casamiento de la modelo

Pampita y Mariano Balcarce tuvieron una corta relación la cual duró tan solo 5 meses, y terminaron en junio de este mismo año. Tan solo un poco después, en agosto, la jurado del bailando comenzó a salir con Roberto García Moritán, con el cual luego de 3 meses de relación se casará este próximo 22 de noviembre, sorprendiendo así a todo el entorno de la modelo y la farándula.



Luego en un evento de Barón B, al que Balcarce asistió, los periodistas de “Hay que ver” le preguntaron por su ex novia a lo que contestó: “Me enteré que viene Pampita. Si me la cruzo, la saludo. Soy un caballero”.



Y a pesar de querer mantenerse ajeno a la prensa, se refirió al casamiento de la modelo. “Más o menos me sorprendió. Prefiero no hablar. Cuando estuvimos juntos nunca hablamos de casamiento”,sentenció.