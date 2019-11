Jennifer Aniston revela el secreto de su apariencia siempre joven

Jennifer Aniston es una mujer hermosa, pero lo más importante es que siempre se ve feliz y saludable. Y a lo largo de los años, muchas personas le han preguntado cómo lo hace. Ella tiene muchos trucos bajo la manga, pero en una entrevista de octubre de 2019 con Radio Times reveló algo inusual que hace con respecto a su dieta.

Lo creas o no, Aniston es de mediana edad ahora; cumplió 50 años en febrero de 2019. En septiembre de ese año, le dijo a la revista InStyle: "Cincuenta fue la primera vez que pensé," Bueno, ese número ". No sé qué es porque no me siento diferente. Las cosas no se están cerrando de ninguna manera ".

Los regímenes de salud de Aniston son muy discutidos; ella claramente pone mucho esfuerzo en mantenerse en forma. De hecho, ella no se ve tan diferente a su aspecto cuando interpretó a Rachel Green en el legendario programa de televisión Friends, y eso terminó en 2004.

Aniston reveló otros secretos sobre su autocuidado durante esa entrevista. Ella dijo: “Tengo una sauna de infrarrojos de la que me enamoré. Mi amiga Courtney Cox, puede que la conozcas, tenía una sauna de infrarrojos portátil en la que entras. Se ve como un pequeño iglú. Es un cambio de juego en términos de desintoxicación de la piel y rejuvenecimiento celular ".

Y sobre cómo consiguió su hermosa piel, Aniston explicó: “El domingo es mi día de spa. Normalmente hago un pequeño mini facial donde me doy un buen exfoliante, uso una máscara y luego el nuevo facial hidratante Aveeno. Lo dejo encendido durante la noche y cuando me despierto tengo esa piel húmeda, brillante y centelleante ".

Y en cuanto a su dieta, Aniston le dijo a Shape: "Hago un batido rápido con proteína en polvo, espinacas, maca en polvo, bayas y vitamina C en polvo, eso es bastante bueno. No soy una gran persona de desayuno, pero me convertí en una persona de desayuno. Siempre fui una de esas personas que simplemente no comía por la mañana, pero, por supuesto, siempre escuchas que es la comida más importante del día, así que encuentro que el batido es realmente bueno ".