Khloe Kardashian está feliz de su situación amorosa

La estrella de Keeping Up With the Kardashians, de 35 años, compartió una foto de un arco de globos en su sala de estar que decía "Pink Diamond" antes de dar contexto al elaborado regalo. "Hoy fue el lanzamiento de mi colección Pink Diamond con KKW Fragrance, y me enviaron estos globos", dijo en un video de Instagram Story el viernes 8 de noviembre. "Son del bebé True y Tristan".

Ella agregó: "Realmente aprecio el amor y la consideración, y estoy muy orgullosa del lugar de paternidad compartida en el que estamos".



Kardashian se abrió exclusivamente en julio sobre compartir paternidad con su ex. "Creo que Tristan y yo nos separamos, hace cinco meses, así que a veces todavía es incómodo, pero creo que ambos estamos haciendo un muy buen trabajo", explicó en ese momento. "Quiero decir, cuando quiera verla, puede hacerlo".