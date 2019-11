Una vez más: Vanesa Show destrozó a Flor de la V

Al parecer Vanesa Show no está para nada de acuerdo con la autopercepción de Flor de la V como mujer, más allá de su lucha y de todos los cambios que tuvo que hacer en su vida para llegar hoy a donde está. A la mediática le preguntaron qué pensaba al respecto y respondió sin pelos en la lengua.



“¿Y el talero? Si tenés un garrote entre las piernas no podés ser mujer. Mujer es tu mamá y mi mamá, no engañemos que sos mujer Argentina y pura. Dejate de joder. No sos mujer, de ninguna manera. Es un transexual no operado como yo… una travesti”, afirmó en El show del espectáculo.



“Cuando aquella vez se armó el lío con el gordo periodista Jorge Lanata, él tenía razón. Hay que ser verdadero y sincero. El hombre es hombre y la mujer es mujer. Yo soy travestí. ¿Cuántas hay que no pasan por mujeres y tienen el documento de mujer? Cuando debuté lo hice prácticamente en bolas porque si me prohibían, que lo hagan con razón. En la década del setenta no había boliches gays o whiskerías”, prosiguió.



Después le preguntaron a Vanesa si ella se consideraba mujer a lo que respondió:“No, para nada. Ni lo quiero ser. No quiero ser mujer porque es un laburo”.