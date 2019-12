El nuevo novio de Coki Ramírez

La cordobesa que llegó a Buenos Aires de la mano de la Mole Moli, se instaló como cantante y modelo y no deja de crecer laboralmente. Ahora blanqueó que está en pareja con un empresario muy enamorada y la semana pasada participaron juntos de un importante evento.

Noticias Relacionadas Coki Ramírez con nuevo look y sensual en el agua

Se llama Mariano Grimaldi y es uno de los más importantes en el rubro de los frigoríficos.Actualmente está a cargo de una de las empresas más destacadas del sector, ubicada en la localidad cordobesa de Río Segundo, que exporta cortes especiales a Alemania y China.

Apasionada de la música melódica Coki Ramirez nunca deja de recordar a quien fue su gran motor en el espectáculo: “Alberto Plaza es todo para mí, me enseñó todo lo que sé de este oficio. Él me pone en eje siempre y me alinea la vida”.

De bajo perfil, el nuevo amor de la cordobesa, la acompaña a los eventos y prefiere no hablar mucho. Por su parte, Coki Ramirez reparte su tiempo entre su familia, su trabajo y su nuevo amor.