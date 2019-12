Los famosos usaron las redes sociales para despedir a Santiago Bal

Después de estar internado desde el mes de junio y en coma inducido desde hace unos días, falleció Santiago Bal. Fue ayer lunes 9 de diciembre cerca del mediodía y la mismísima Carmen Barbieri comunicó el deceso al programa “Intrusos” (América) quien tuvo la primicia. Los saludos y pésames no se hicieron esperar y las redes sociales se poblaron de mensajes de famosos y seguidores de la familia Bal- Barbieri.

En comunicación con Jorge Rial, la ex de Bal dijo: "Sí, querido, lamentablemente falleció. Tanto luchó, tanto luchamos… Estaba por subir al remís y me llamó Fede diciendo: 'Mamá, murió papá. Le dije: '¿De qué murió? y me dice: '¿De qué va a morir si hace dos semanas que está luchando por su vida?' Es tan centrado en las cosas Fede que me dijo: 'No era manera de vivir, entubado por todos lados'".

Los primeros que se expresaron fueron Moría Casán, Ángel De Brito, Lourdes Sánchez, Adrián Pallares, Marcelo Polino, Silvina Escudero, Lio Pecoraro, José María Listorti, Rodrigo Lussich, Nicolás Magaldi, Sofía Macaggi, entre otros.

Sus restos son velados en Casa O'Higgins, O'Higgins 2842, desde las 19 de. Hoy continúa de 8 a 11 y sus restos serán llevados hoy a las 11.15 al Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita tal como Bal deseaba, según dijeron sus familiares.