Julieta Nair Calvo perdió la bombacha en el escenario

A días del estreno de “Separadas”, la nueva serie que Polka pondrá en el aire de Canal 13 y en donde la actriz será una de las protagonistas, Julieta recordó una anécdota desopilante que compartió con sus seguidores de redes sociales.

A través de las historias de Instagram, la actriz contestó preguntas de sus fanáticos que no se midieron a la hora de consultar sobre todo. Lo que más llamó la atención fue el relato sobre algo extraño que vivió en el escenario: “Una vez se me cayó la bombacha en el escenario. En una obra de época… ampliaremos (o no)”, escribió la actriz.

Noticias Relacionadas La sexy foto de Julieta Nair Calvo

La historia causó tanta sorpresa que todos los seguidores comenzaron a indagar más sobre la situación y a postear lo ocurrido a la conocida actriz. Nair Calvo fue muy simpática y reservada en sus respuestas y sus fans se quedaron con la duda del año, nombre y elenco de la obra en cuestión.

Noticias Relacionadas Julieta Nahir Calvo posó sin bombacha en las calles de Paris

De cabeza en las grabaciones de la nueva serie, Nair Calvo comparte horas de trabajo con sus compañeras Celeste Cid, Julieta Zylberberg, Marcela Kloosterboer, Gimena Acardi, Mónica Antonópulos y Agustina Cherri. También se deja tiempo para su novio Andrés Rolando el empresario gastronómico con quien está en pareja desde enero de este año.

Hace poco se definió en una entrevista y dijo: “Soy de Sagitario. Voy ahí, como la flecha. Voy para adelante, no trato de pensar mucho todo porque, si no funciona me frustro. Obviamente me organizo, pero trato de no pensar mucho en todo”.