Malena Guinzburg cuestionó que Fede Bal fuera a trabajar cuando velaban a su papá

Esta semana, la noticia por el fallecimiento de Santiago Bal enlutó al mundo del espectáculo. Después de una larga enfermedad, el ex marido de Carmen Barbieri, murió dejando a toda la familia más unida que nunca.

Si bien el deceso del actor y director era esperado por la fragilidad de su salud en las últimas semanas, cuando ocurrió sus familiares continuaron trabajando como lo venían haciendo y esto generó algunas críticas. La primera que criticó fue Malena Guinzburg quien,a través de su cuenta de Twitter, no vio con buenos ojos, que durante el velatorio de Bal, su hijo Federico, participara del programa “Showmatch” (Canal 13) en donde baila junto a Lourdes Sánchez.

La humorista dijo: "No coincido con 'el show debe continuar'. Dejame llorar un día en paz, carajo… Obvio, cada uno hace lo que puede/quiere. En lo que no coincido es en la obligación de 'el show DEBE continuar'. Tal vez, yo también prefiera pasar un duelo en el escenario, pero que sea elección", dijo Malena.

Federico Bal no tardó en contestar y dijo: "¿No es raro que me critiquen? Porque, ¿a quién molesté viniendo a trabajar? Porque si vos me decís ‘la verdad es repudiable’… pero vine a trabajar, vine a cumplir mi obligación el día más triste de mi vida. En vez de decir 'qué bien', o no decir nada, dicen '¿cómo viene?'. Yo realmente no entiendo, no lo sé". Y luego agregó quitando importancia al tuit de Guinzburg: "Lo de Twitter no fue un cruce con ella, al contrario, con ella tengo la mejor. Ella es hija de artistas y sabe perfectamente lo que viví. Claramente lo que dijo fue directamente a la frase ‘el show debe continuar’, no lo dijo por mí", agregó dolido.