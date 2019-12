Pampita ya le trabó la puerta de la casa a Moritán

Como todas las parejas del mundo, los recién casados deben aceptar y ceder en muchas cosas para lograr la armonía. Y esto es lo que están viviendo Carolina Ardohain y su flamante esposo Roberto García Moritán quienes se están acostumbrando a la convivencia y todos sus sinsabores.

Hace pocos días, en el programa que conduce la modelo “Pampita on line” (Net TV), la conductora y Barby Franco (que son vecinas de barrio) relataron una simpática anécdota que vivió la pareja en la primera semana de vivir juntos. Al parecer Moritán, se olvidó las llaves de la casa y, al no poder entrar, se quedó un rato largo en la entrada sin hacer nada esperando que le abran. Los vecinos, ante la extraña presencia –ya que se encontraba con una gorrita y no se le veía la cara-, se alertaron y tuvieron la intención de llamar a la policía.

Barby Franco dijo: “La llamé (A Pampita) y le pregunté si quería que llamásemos a la policía, porque era un chico que estaba con gorrita, muy relajada en la puerta de su casa. Ella se fue a fijar a las cámaras de seguridad y ahí se dio cuenta que era su marido”.

Pampita agregó: “Es que los domingos yo estoy sola, entonces estaba intentando hacer dormir a los chicos. Él no quería hacer ruido tocando timbre ni nada, así que se quedó ahí esperando, porque su llave la tenía mi hermano. Dormir a los chicos toma un rato, mínimo 40 minutos. Pero cuando me di cuenta de que estaba afuera bajé con los dos nenes y le abrimos” concluyó sonriente.