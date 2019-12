Claudio Caniggia echó a sus hijos del Hotel Faena

No todo es amor y playa mexicana para el Pájaro Caniggia y su joven novia Sofía Bonelli. De regreso a Buenos Aires, el jugador se hartó y echó a sus hijos Charlotte y Alex de los departamentos que él tiene en el famoso hotel y en el que vivían desde que llegaron a Argentina.

Los hijos, quienes apoyaron en todo momento a su madre, Mariana Nannis, continuaron viviendo en el Faena a expensas de su padre y en pleno conflicto sin importarles mucho esa situación. Fue el periodista Ángel De Brito en “LAM” (Canal 13) quien dio la primicia y detalló: “Caniggia les pidió a sus hijos que abandonen el Faena. Alex se fue a lo de su suegra y Charlotte a lo de su novio”.

Al parecer la pelea y los conflictos de esta familia no terminarán pronto y según comentan la actual novia de Caniggia, quien también se dijo que estaría embarazada, no se detendrá hasta que se corte la relación del ex futbolista con sus hijos.