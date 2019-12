Jorge Lanata habló de su salud

Hace 30 días el periodista está internado en el Flemi por una fractura en una vértebra lumbar. En pleno proceso de rehabilitación, y en comunicación con su programa “Lanata sin filtro” a cargo ahora de Diego Leuco, contó sobre sus dolencias y su lenta evolución.

Consultado por los periodistas Lanata dijo: "Tuve un aplastamiento de una vértebra. O sea, me duele la cintura como la puta madre. Todavía no me curé pero me aprendí un montón de músculos… Me duelen dos músculos que son el cuadrado superior y el piramidal, que están en la espalda". Y agregó: "Estoy caminando mucho mejor, puedo caminar, no me duelen las piernas y eso es buenísimo. Estoy caminando con y sin bastón, unos 200 metros, que es bastante. Puedo estar acostado, porque acostado la cintura no me duele. Pero hoy no puedo estar sentado más de 15 minutos, me duele muchísimo. El problema que tengo hoy es ese", puntualizó.

El conductor recordó que durante 2019 tuvo cuatro internaciones y, en el último mes se cayó tres veces siendo la última la peor. Ahora se recupera lentamente haciendo natación, gimnasia y acupuntura. Se prepara para volver a su programa radial en febrero del 2020.