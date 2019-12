Eduardo Feinmann se peleó con un hater

El polémico periodista y conductor no se queda callado nunca. Fiel a su estilo de contraatacar esta vez la discusión se gestó en el mundo virtual. A través de twitter, Feinmann se cruzó con un llamando “odiador o hater” - aquellos usuarios que critican sin importar si ofenden o no- y se armó un gran lío.

El fin de semana pasado, en medio de la marcha para despedir a Mauricio Macri y la misa que compartieron el presidente saliente con el entrante, el periodista tuvo varios cruces con usuarios de la red social del pajarito.

En medio de bromas y chicanas y de deseos de buena fortuna para los próximo cuatro años (se sabe que Feinmann no simpatiza con el gobierno k) un hombre le envío una fotografía de Carlos Zanini con la frase: “Te duele Edu, querés carpearla pero te dueeeele. Te deseo solamente una prisión preventiv aunque sea un día, si se me cumple avísame que marca de cigarrillos fumasasí te llevo”.

Ni lerdo ni perezoso el periodista le respondió: “No fumo, pero te sugiero que te tomes un champagne del pico, como yo lo voy a hacer cuando Cristina Elisabet vaya presa”. Otro usuario se sumó a la discusión y escribió: “Qué feo vivir con la botella metida en el ano” y a la respuesta de Feinmann no le faltó ingenio: “¿Eso le pasa a usted? Tengo un buen médico para recomendarle, uno de los mejores proctólogos”, finalizó.