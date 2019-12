La novia de Claudio Caniggia perdió su embarazo

La familia Caniggia está viviendo uno de los peores momentos de su historia por los recurrentes problemas entre sus hijos y Claudio Paul a partir de la separación de Mariana Nannis y el noviazgo con Sofía Bonelli.

Hace pocos días Claudio decidió echar a sus hijos Charlotte y Alexander de los departamentos del Hotel Faena que son de su propiedad. Los vecinos escucharon los gritos e insultos en los pasillos: “Vos vivís acá y este departamento es mío”, le recriminó el ex futbolista a su hijo. Furioso, Alexander le respondió: “No es nada tuyo, andate de acá. Andate, andate rata inmunda”.

Noticias Relacionadas Claudio Caniggia echó a sus hijos del Hotel Faena

También Sofía Bonelli fue atacada verbalmente por la novia de Alex, Macarena Herrera quien se defendió y dijo: “La verdad es que me crucé a Sofía cuando subía al ascensor y ella bajaba. Me dejé llevar por mis impulsos y le dije ‘put… drogadicta, me das asco’. Es lo único que le dije, listo. En el Faena hay cámaras. En ese momento también estaba Charlotte y un hombre de seguridad. Yo subí al departamento con Char y fue una chiquilinada, nos reímos de esto. No pasó nada más”.

Ahora, después de tanto insulto y pelea, Bonelli confirmó que perdió su embarazo: "Fue por algo (un problema) mío" y agregó: "Todo el tiempo amenazas, una vez me la crucé por la calle (a Macarena) y ella sacada. Lo mismo en las redes sociales. No sé por qué lo hace, los hijos nunca me dijeron nada, no me hicieron nada, y no sé porque esta chiquita hace eso. Aparece de la nada. Por eso radiqué la denuncia (...) una vez me tiró el auto encima, filmando y me puteaba".