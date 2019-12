Zaira Nara dejó “Morfi” después de tres años de trabajo

Hace unas semanas, Zaira Nara sorprendió a todos al anunciar que dejaba el programa “Morfi” de Telefé, en donde ella es conductora junto al Chini Leunis, porque se mudará a San Martín de los Andes para que allá nazca su segundo hijo.

Desde 2016, la modelo está vinculada al formato y lo condujo junto a distintos compañeros hasta este año en donde anunció su retiro: "Hay un momento de la vida en el que uno tiene que frenar un poquito. Ya estoy de casi 34 semanas y el obstetra me dijo 'si vas a viajar a la Patagonia, es el momento'. Es el momento de parar, de anidar, de quedarme en familia. Estos son unos meses complicados. En octubre yo empiezo a llorar, cuando Jakob se va al sur. Ahora hacen 17 días que él está allá y por suerte viene a buscarnos a Mali y a mí. Porque lo extrañamos un montón, queremos estar con él, para que me acompañe en esta etapa. Por eso también decidí tener a mi bebé en San Martín de los Andes, que hay un grupo excelente de médicos, y tengo que volar en unos días. Voy con mi mamá, que va a acompañarme", relató.

Durante su último programa Zaira tuvo palabras de agradecimiento para cada uno de sus amigos y dijo: "Me llevo los mejores recuerdos de todos. De Gerardo Rozín, que me enseñó un montón. Yo lo escuchaba y yo no podía creer que estaba conduciendo al lado de él. Después me acompañó Damián de Santo, que es un amigazo enorme, también lo extraño un montón porque es una persona excelente. Y como broche de oro llegó el Chino (Leunis), que es un profesional de aquellos, una persona que me supo acompañar en un momento que es difícil. Chino, aprendí un montón de vos. Me voy feliz. Es un ciclo que se termina, pero me llevo los mejores recuerdos".

Zaira Nara está casada con Jakob von Plessen y son padres de Malaika de 3 años.